El Partit Conservador pressiona May perquè accepti un pla C per al Brexit

Les dues faccions fins ara enfrontades del Partit Conservador han elaborat un Pla C per al Brexit i han demanat el suport a la primera ministra britànica, Theresa May, que avui viatjarà a Irlanda del Nord com a preàmbul a la seva nova batalla amb la Unió Europea, anticipada per ella mateixa a les pàgines de The Daily Telegraph. «Tornaré a Brussel·les armada amb un nou mandat, amb noves idees i amb una renovada determinació d'arribar a un acord per al Brexit que respecti el vot de la gent i que eviti la tornada a una frontera dura a Irlanda», va anticipar May, que manté nova carrera contra el rellotge d'aquí al 14 de febrer, quan el Parlament hauria de votar el seu Pla B per al Brexit.

Els diputats conservadors han anat encara més enllà i han elaborat pel seu compte un Pla C, coordinat per l'actual secretari d'Estat per a l'habitatge, Kit Malthouse. El Pla C proposa estendre un any més el període de transició del Brexit, fins al desembre del 2021, de manera que Londres i Brussel·les tinguin més temps per negociar el futur tractat comercial. Segons la proposta, la polèmica «salvaguarda» seria canviada per «un acord comercial bàsic» fins que hi hagi un nou tractat.

Per part seva, el negociador en cap de la UE per al Brexit, Michel Barnier, va insistir en què la salvaguarda és l'«única» solució possible de moment i que serà a partir del període de transició, quan ja s'hagi produït la sortida britànica, quan la UE discuteixi possibles «alternatives».

Paral·lelament, Irlanda s'oposa als intents del Govern britànic d'iniciar converses bilaterals amb relació a l'ús de tecnologia per mantenir oberta la frontera a l'illa d'Irlanda després del Brexit, va advertir el ministre de Finances d'Irlanda, Paschal Donohoe.

Per altra banda, Foment es troba ja analitzant «en l'àmbit tècnic» el pla de contingència que recentment li ha fet arribar Iberia, companyia propietat d'IAG igual que Vueling, que recull les mesures previstes en cas que es produís un Brexit dur o sense acord.