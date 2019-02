Qui està robant bonsais al Japó?

Japó comença a preocupar-se per uns recents robatoris tan misteriosos com capritxosos: exemplars de bonsais que, se sospita, poden anar destinats al mercat negre.

Un dels arbrets, amb uns 400 anys d'antiguitat i un valor que pot superar els 50.000 dòlars, va ser sostret el gener passat a la ciutat de Kawaguchi, al nord-est de Tòquio, a la prefectura de Saitama.

Altres exemplars van ser robats al novembre a la capital d'aquesta prefectura, amb el mateix nom, de manera que el diari Asahi, en fer-se ressò avui d'aquests fets, es pregunta si s'està davant d'un cas de lladre en sèrie.

A Seiji Iimura, que conrea més de 3.000 bonsais a Kawaguchi, li van robar 4 exemplars el 13 de gener passat. Eren de la varietat Shinpaku, un tipus de xiprer, molt apreciat tant dins com fora del país. "Algú molt coneixedor de bonsais s'ha d'haver involucrat en el robatori", va declarar el conreador en declaracions publicades per Asahi.

Una de les plantes podria arribar a un valor d'uns 6 milions de iens (47.810 euros o 54.587 dòlars). Iimura, de 54 anys, l'estava cuidant com si fos un dels seus propis fills, segons explica ara.

Un altre robatori anterior, al novembre de 2018, va afectar a vuit exemplars d'una granja de la ciutat de Saitama administrada per Hiromi Hamano, de 81 anys, que ja va patir un altre robatori semblant sis mesos abans. Exemplars com els Shinpaku poden acabar en mercats de Vietnam i la Xina a preus molt més alts que al Japó.

Hamano té a la seva granja càmeres de seguretat i en un enregistrament va poder veure com el lladre anava directe a les peces amb més valor, després d'irrompre a les instal·lacions poc després de la mitjanit. De moment, els cultivadors estan pensant la possibilitat de crear patrulles de vigilància per evitar que hi hagi més robatoris de bonsais.