Reconeixen una invalidesa permanent per una violació

El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCL) va reconèixer la invalidesa permanent a una dona que l'any 1997 va ser víctima d'un segrest i violació i des de llavors mostra seqüeles psicològiques. La sentència reconeix que la víctima presenta una «afectació psicològica» fruit d'aquesta agressió sexual fa 22 anys que «determina una limitació funcional que li impedeix dur a terme qualsevol activitat laboral de forma eficient i d'acord amb els mínims requeriments que són imprescindibles».

El text indica, a més, que l'«ansietat posttraumàtica» que pateix la dona es presenta «tant en feines d'exigència física com en les sedentàries, ja que no es tracta d'una afecció física sinó psíquica». En aquest sentit, la sentència qualifica de «calvari psíquic» el que la víctima «porta patint des de 1997», data des de la qual rep un tractament continu que produeix «una interferència significativa» en la seva vida personal, social i familiar, «que s'accentua com a conseqüència de la posada en llibertat del seu agressor».