Casado no descarta una moció de cesura per «frenar l'alta traïció de Sánchez»

El líder del PP, Pablo Casado, no descarta cap tipus de mesura, tampoc una moció de censura, per desactivar el que considera que és un acord entre el govern espanyol i les forces independentistes a través de la creació de la figura del relator.

A través dels seu Twitter, Casado ha avançat que la seva formació "activarà totes les mesures necessàries per frenar l'alta traïció de Sánchez a Espanya". "La seva rendició a l'independentisme és el delicte més greu des del 23-F. Esta deslegitimat per seguir al govern", escriu Casado, que adverteix que si el president espanyol no rectifica "mobilitzarem els espanyols per exigir eleccions immediates".