La Fiscalia veu delictes en l'anterior cúpula d'Interior

La Fiscalia Anticorrupció sosté que «directius de l'Administració General de l'Estat i més concretament del Ministeri d'Interior» durant el Govern de Mariano Rajoy «van abusar de les seves funcions» per «sostreure d'algun lloc tancat que qualifiquen com l'amagatall» documentació comprometedora per al PP i alts càrrecs del mateix en possessió de Luis Bárcenas i la seva dona.

Per a això, el Ministeri Públic assegura que l'antiga cúpula d'Interior va disposar d'«efectius policials de gran consideració» amb l'únic objectiu de «confiscar i localitzar la documentació». En el marc d'aquest operatiu, que qualiffiquen de «parapolicial», els fiscals afirmen que «va procedir al seguiment d'alts càrrecs del PP amb fins aliens a l'interès general i a les funcions pròpies del Cos Nacional de Policia, així com a la destinació conferida per la llei als fons reservats». Amb aquest objectiu, diu Anticorrupció, es van posar en marxa «tasques operatives per obtenir de l'ex xofer de Bárcenas informació que els permetria sostreure els documents».