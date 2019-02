Juan Guaidó es reuneix amb diversos exministres del Govern d'Hugo Chávez

L'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Joan Guaidó, es va reunir amb exministres del Govern del president Hugo Chávez com a part dels seus esforços per propiciar un «canvi» polític a la nació caribenya. «Hem escoltat els seus plantejaments i coincidim en la necessitat de resoldre els problemes dels veneçolans», va anunciar Guaidó a Twitter. «Seguim treballant i escoltant tots els sectors que volen un canvi», va afegit.

El líder opositor ha insistit aquests dies en què estendrà la mà a tots aquells que decideixin sumar-se al canvi que planteja, que passa per «cessar la usurpació», crear un govern de transició i celebrar noves eleccions presidencials. Globovisión va explicar que a la reunió van assistir els exministres Héctor Navarro, Gustavo Márquez, Jorge Giordani, Oly Millán, Rodrigo Cabezas i Ana Elisa Osorio, que van plantejar a Guaidó que convoqui «un referèndum consultiu» perquè els veneçolans decideixin.

Navarro, exministre d'Educació que va exercir de portaveu davant dels mitjans de comunicació, va aclarir que reconeixen Guaidó com a mandatari interí perquè «té molta més legitimitat que Maduro», si bé consideren necessari que es legitimi a les urnes.

Paral·lelament, l'Assemblea Nacional de Veneçuela va aprovar l'Estatut de la Transició, que, segons va explicar Guaidó, té com a objectiu restablir el fil constitucional. «Aprovat per l'Assemblea Nacional l'estatut que regeix la transició per a la defensa i el restabliment de la vigència de la Constitució de la República Bolivariana de Veneçuela», va anunciar el Parlament al seu compte oficial de Twitter.

El president encarregat va celebrar aquest nou pas, destacant que amb això s'estableixen «les bases per a regir la transició democràtica un cop cessi la usurpació». Aquest estatut recull el «full de ruta» que Guaidó ha esbossat en les darreres setmanes i que consisteix a «cessar la usurpació», és a dir, fer fora Nicolás Maduro del Palau de Miraflores; formar un govern de transició; i convocar unes noves eleccions presidencials.

Per part seva, el papa Francesc es va mostrar disposat a intervenir a Veneçuela si ambdues parts li ho sol·liciten, tot i que va aclarir que primer s'han d'adoptar mesures prèvies per facilitar un acostament entre les parts. Durant la tradicional roda de premsa a bord de l'avió que el portava de tornada del seu viatge a Abu Dhabi, Francesc també va confirmar que Maduro li ha escrit una carta, tot i que va apuntar que encara no l'havia llegit.



Oficina humanitària

En un altre ordre de coses, la Unió Europea va anunciar una ajuda d'emergència addicional de cinc milions d'euros per contribuir a afrontar les necessitats de la població veneçolana i aspira a obrir una oficina humanitària amb l'objectiu de canalitzar l'ajuda europea sobre el terreny. «Estem augmentant la nostra ajuda d'emergència per ajudar els més vulnerables que no tenen accés a aliments, medicines i serveis bàsics i que s'han vist forçats a abandonar les seves llars», va anunciar el comissari d'Ajuda Humanitària, Christos Stylianides.

En aquest sentit, els Estats Units ja han començat a enviar menjar i medicaments a la frontera de Colòmbia amb Veneçuela, on s'emmagatzemaran fins que pugui ser distribuïda.