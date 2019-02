L'amo de la finca on hi ha el pou de Julen diu que hi va posar dos blocs de formigó

David Serrano, l'amo de la finca de Totalán (Màlaga) en la qual es troba el pou pel qual va caure Julen, va assegurar que el dia de l'accident va protegir amb dos blocs de formigó el forat que va fer el responsable d'una empresa especialitzada i que, segons ell, havia deixat «obert». Així mateix, va assegurar que va advertir del perill que algú pogués ficar-hi un peu, però va afegir que «mai» va pensar que un nen pogués caure per aquest forat.

«Això mai m'ho perdonaré, el fet de no haver vist aquest perill allà», va assegurar entre plors Serrano, alhora que va insistir que «mai en la meva vida vaig pensar que per allà hi cabia un nen». Va manifestar que des d'aquell dia «tot» li és igual i va assenyalar que «ha estat Julen, però podria haver estat la meva nena petitona de dos anys», que també estava al lloc.

Va explicar, a través de la lectura de part d'un comunicat, que va escoltar «veus aterridores», es va acostar fins on anaven els altres i es va adonar que «el nen havia passat entre els dos blocs i havia desaparegut».

El seu equip jurídic sosté que «no és un accident que es pugui prevenir, no és previsible, és impossible que David ho pogués predir», segons el lletrat Antonio Flores, fet pel qual va posar en dubte que sigui un homicidi imprudent, al·ludint als accidents domèstics en els quals moren menors «que sí que són previsibles». «Ell en cap moment va tenir percepció d'aquest perill real», va dir.

Per la seva banda, l'arquitecte Jesús Flores, que assessora l'equip jurídic, va apuntar que de l'informe que ell ha realitzat s'extreu que la situació de risc «no va ser per decisions» de l'amo de la parcel·la, però «sí com a conseqüència directa d'accions i omissions del professional» que va perforar el pou «sense autorització oficial ni projecte i sense que s'adoptessin les mínimes mesures de seguretat».

Per això, encara que els representants de l'equip legal van dir que estan contra aquesta percepció que «ha d'haver-hi un culpable», van apuntar que «l'única responsabilitat penal, si n'hi ha, seria d'aquest professional».