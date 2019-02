May reitera a Irlanda que no hi haurà una frontera dura a l'illa

Theresa May va defensar a Belfast els seus plans per superar la paràlisi del Brexit.

Theresa May va defensar a Belfast els seus plans per superar la paràlisi del Brexit. reuters

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va defensar a Belfast els seus plans per sortir de l'actual paràlisi en què es troba el Brexit i va insistir que no hi haurà una «frontera dura» a l'illa, malgrat que va dir entendre que el debat pot haver generat «preocupacions reals» a peu de carrer. May, que va patir una gran derrota parlamentària a mitjans de gener amb l'aclaparador rebuig al Tractat de Retirada, aspira ara a renegociar aquest acord per introduir matisos en l'anomenat «backstop», el pla d'emergència plantejat per a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord en cas que les parts no tanquin res concret al final del període de transició.

La primera ministra confia a aconseguir un nou acord que susciti un «ampli suport» i va destacar que el seu compromís amb la frontera irlandesa és «indestructible». En un aparent gest als nacionalistes, May va confirmar que ha demanat a la seva ministra d'Interior que revisi les possibles dificultats familiars que pot comportar el Brexit per als irlandesos que resideixen a Irlanda del Nord.

La primera ministra britànica viatjarà demà a Brussel·les per reunir-se amb el president del Consell europeu, Donald Tusk, i amb el cap de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. La Unió Europea es nega a reobrir el Tractat de Retirada negociat entre Londres i Brussel·les en els darrers 18 mesos i rebutja de ple qualsevol modificació que alteri el pla d'emergència dissenyat per protegir la frontera «tova» a l'Úlster.

Per part seva, la líder del Partit Unionista Democràtic (DUP), Arlene Foster, va destacar que el pla de salvaguarda de la frontera entre Irlanda del Nord i Irlanda és «tòxic» i va assegurar que si May el retira, estaria disposada a donar suport al seu acord per al Brexit. «Reiterarem la nostra oposició a l'actual pla de salvaguarda i el fet és que el Parlament ha avalat la posició que comporta que ella té un clar mandat per tornar a Brussel·les», va afirmae.