PP i Ciutadans convoquen manifestacions diumenge contra Sánchez

El president del PP, Pablo Casado, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, han cridat a manifestar-se en sengles convocatòries aquest diumenge a Madrid contra la política del president del Govern, Pedro Sánchez, a Catalunya, després de la proposta de nomenar un relator a la taula diàleg entre partits.

Casado, que ja ha avançat aquest matí en una entrevista amb EFE que el PP cridaria els espanyols a mobilitzacions al carrer, ha anunciat a Conca un acte a les 11 del matí diumenge a la plaça de Colom.

De la seva banda, Albert Rivera ha anunciat al Congrés dels Diputats la seva intenció d'organitzar un gran acte que sigui "un front cívic" contra Pedro Sánchez per transmetre-li que "ja n'hi ha prou" amb la seva política respecte a Catalunya.

Els populars criden a manifestar-se "sense més bandera que l'espanyola" a Madrid, davant un president del Govern espanyol que "pretén vendre el país per seguir a La Moncloa", segons el PP.

En l'escrit de sol·licitud per a aquesta concentració, el PP calcula que assistiran una xifra superior a les 20.000 persones, i justifica la urgència de la convocatòria en el "fet inèdit i sense precedents" de què el Govern central ha acceptat la presència de "negociadors" en la relació amb la Generalitat.

En una intervenció davant els mitjans de comunicació, després de visitar les instal·lacions d'una cooperativa farmacèutica, Casado ha dit que les explicacions de la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, sobre la figura del relator a la taula de diàleg de partits catalans "han estat lamentables; un insult a la intel·ligència i sobre tot un menyspreu al Congrés".

De la seva banda, Albert Rivera ha comparegut per segona vegada aquest dimecres davant els mitjans de comunicació al Congrés després d'escoltar les explicacions de Carmen Calvo, qui ha dit que el relator seria "bastant útil", i no és un "mediador internacional".

Amb l'objectiu d'aconseguir que Sánchez "faci marxa enrere" i no negociï amb "els separatistes", Rivera ha convidat a tots els espanyols a sumar-se a aquest "front cívic" per dir-li al president que "si no escolta al Parlament, haurà d'escoltar-los als carrers, a les xarxes i a les urnes".

Per tant, crida a secundar aquesta protesta diumenge a tots els espanyols, amb independència de sigles, a tots els "constitucionalistes" i no als militants dels partits.

S'ha mostrat convençut que acudiran simpatitzants d'altres formacions, com el PP o fins i tot el PSOE, on -ha recordat- hi ha dirigents que no comparteixen l'estratègia de Sánchez.

Ha convidat a sumar-se als altres partits, amb qui no ha parlat de moment, si bé ha insistit que no aniran "amb el carnet a la boca" ni amb sigles, ja que es tracta de "sumar" i donar "la batalla" amb el "dret cívic de manifestació".

Preguntat per la seva postura davant una eventual moció de censura contra Sánchez, Rivera ha insistit que estan "oberts a escoltar totes les iniciatives".