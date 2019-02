Els taxistes de Madrid desconvoquen la vaga sense obtenir res

Els taxistes van decidir desconvocar la vaga indefinida que mantenien des de fa 16 dies en optar per això el 53,9 per cent dels professionals del sector que van participar en el referèndum convocat després de la negativa de la Comunitat de Madrid a regular de forma immediata el sector dels VTCs. Així ho van comunicar les principals associacions del sector després del recompte de la consulta, en la qual van participar un total de 7.843 persones.

Les associacions del taxi van prendre la decisió de preguntar al sector sobre la idoneïtat de la vaga precisament quan es complien 16 dies d'aturada indefinida i després de constatar per mitjà de la consellera de Transports de la Comunitat de Madrid, Rosalía Gonzalo, que no hi haurà una regulació exprés dels VTCs per part de l'Executiu autonòmic i que sí s'aprovarà en breu un canvi en el reglament del taxi perquè puguin tenir tarifes a «preu tancat» al costat de la modalitat de trajecte compartit.

El president de la Federació Professional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, va explicar que després de la reunió a la Conselleria de Transports el col·lectiu del taxi es va sentir «insultat i menyspreat» per la negativa de la Comunitat a regular ara els VTCs i «desdir-se» d'allò al que s'havia compromès a l'inici del conflicte, quan sí es mostrava partidari d'això.

Per part seva, el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, es va alegrar pel fet que els taxistes hagin «reflexionat» i hagin decidit abandonar la vaga indefinida iniciada fa 16 dies, tot assegurant que mai haurien d'haver deixat de treballar i lamentant que hagin estat «mal guiats per uns pocs».