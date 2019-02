Condemnen Lula da Silva a 12 anys més de presó

L'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva va ser condemnat a dotze anys i onze mesos de presó per les reformes que les constructores OAS i Odebrecht van fer en una propietat rural atribuïda al líder de l'esquerra a Atibaia, Sao Paulo, com a pagament als seus favors polítics. La resolució de la jutgessa Gabriela Hardt no és definitiva, de manera que la defensa de l'antic sindicalista podria presentar un recurs, com ha fet en altres ocasions.

L'expresident brasiler està a la presó de Curitiba des del passat mes d'abril per una altra condemna a dotze anys de presó per acceptar un tríplex de luxe a Sao Paulo de OAS també com a suposat pagament als seus favors polítics.