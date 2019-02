La Guàrdia Civil no creu l'amo del terreny on està el pou on va caure Julen

Els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la investigació de la mort de Julen no creuen la versió dels fets que dimarts va oferir el propietari de la finca del municipi malagueny de Totalán en la qual es troba el pou il·legal al qual va caure el petit. David Serrano pretenia, amb aquesta compareixença davant els mitjans, allunyar l'opció de ser acusat d'homicidi imprudent pel jutjat de Màlaga que instrueix la causa. L'home, acompanyat pel seu advocat i per un expert en edificacions, va explicar que el dia en el qual Julen va caure al pou il·legal el va tapar amb dos blocs de formigó perquè el pouaire l'havia deixat descobert i a més va advertir del perill que suposava.

Un agent de la Guàrdia Civil que investiga el cas no es creu aquesta versió. «És impossible que un nen de dos anys mogués aquests blocs de formigó. En la seva primera versió, quan vam arribar al lloc dels fets, Serrano no ens va explicar que ell usés aquests blocs de formigó per tapar el forat i es va limitar a dir que no sabia que estava descobert. És cert que estava molt nerviós. Després ja sí ens va dir que havia fet servir aquests blocs per tapar-lo. Pensem que se li va ocórrer dir això quan va veure a les fotografies que van fer aquell dia que aquests blocs de formigó eren a prop del pou. Els blocs creiem que es van usar realment per posar troncs, fer un foc i escalfar la paella», va explicar un agent a El Mundo sobre uns blocs de formigó on es poden apreciar les marques en una imatge.

Serrano, que és la parella de la cosina del pare de Julen, va assegurar que el petit es va esmunyir entre els dos blocs de formigó que havia col·locat sense aclarir com un nen d'aquesta edat va poder moure'ls o si els havia situat a les vores del pou deixant el forat al mig.

Aquest investigador dota de més credibilitat el testimoni del pouaire Antonio Sánchez en què va assegurar que ell havia tapat el forat amb una pedra i que aquesta havia estat moguda amb la maquinària que es va usar per fer la rasa en forma de ela on estava ubicat el pou.