L'Audiència de Navarra manté en llibertat els membres de La Manada

Els cinc membres de La Manada continuaran en llibertat provisional després que la secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra hagi desestimat els recursos de súplica interposats per les acusacions contra la decisió que va prendre la pròpia Audiència el passat mes de gener de mantenir-los en llibertat provisional, després que el TSJN ratifiqués la condemna a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual.

L'advocat defensor dels cinc condemnats, Agustín Martínez Becerra, va manifestar que «cal destacar» el fet que els recursos van ser presentats per les acusacions -l'Ajuntament de Pamplona, el Govern de Navarra i l'acusació particular- i no per la Fiscalia. Martínez Becerra va criticar que es presentessin els recursos de súplica davant la decisió de l'Audiència Navarra perquè no presentaven «elements diferents» que poguessin comportar una modificació en la resolució de la secció Segona.

El passat mes de gener es va conèixer que l'Audiència Provincial de Navarra desestimava la sol·licitud d'ingrés a la presó provisional de La Manada, en aquell moment feta per la Fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars, i acordava mantenir en llibertat els cinc condemnats a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb prevalença perpetrat a Pamplona el 7 de juliol del 2016.



Dos magistrats contra un

L'Audiència va prendre aquella decisió, com ara, per majoria de dos magistrats i amb el vot en contra del president de la secció, que va advocar per decretar la presó provisional sense fiança dels cinc encausats.