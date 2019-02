Trump es reunirà amb Kim Jong-un els dies 27 i 28 de febrer al Vietnam

El president dels Estats Units, Donald Trump, va confirmar durant el seu discurs de l'Estat de la Unió que es reunirà amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, els dies 27 i 28 de febrer al Vietnam. Trump va assegurar que encara queda «molta feina per fer», però va insistir que té bones relacions amb el líder nord-coreà, amb qui va tenir una primera reunió el passat 12 de juny a Singapur. «Si no hagués estat elegit president, estaríem en guerra amb Corea del Nord», va destacar el president nord-americà.

Trump fa temps que busca una segona trobada tot i la manca d'avenços concrets a l'hora de persuadir Corea del Nord perquè es desfaci del seu programa d'armes nuclears, que amenaça els Estats Units. El president dels EUA no va detallar quina ciutat del país rebrà els dos líders, però tant la capital, Hanoi, com Da Nang han estat considerades com a possibilitats.

En aquest sentit, el representant especial dels Estats Units per a la política sobre Corea del Nord, Stephen Biegun, va arribar a la capital del país asiàtic, Pyongyang, per participar en els preparatius de cara a la propera cimera entre Trump i Kim Jong-un. L'enviat nord-americà es reunirà amb el seu homòleg nord-coreà, Kim Hyok Chol, per preparar l'esmentada cimera.

Paral·lelament, Trump va assenyalar que la immigració il·legal és una crisi nacional urgent i va prometre construir un mur a la frontera sud del país. «No és només un mur de formigó. Es farà a zones on la necessitat és més gran», va asseverar el mandatari, que va afegir que «on s'alcen murs, les cruïlles il·legals baixen».

El mandatari nord-americà va assenyalar que la seguretat fronterera és una «qüestió moral» i va afirmar que la seva Administració ha enviat al Congrés una proposta amb «sentit comú» per posar fi a la crisi a la frontera sud. «Inclou assistència humanitària, més agents de la llei, detecció de drogues als nostres ports i plans per construir una nova barrera física», va destacar.

A més, Trump va assegurar que l'economia nord-americana és «l'enveja del món» i va afegir que l'únic que pot frenar-la són «investigacions ridícules». «Després de 24 mesos de ràpid progrés la nostra economia és l'enveja del món, el nostre Exèrcit és el més poderós del món de lluny», va assenyalar el president dels EUA durant el seu discurs. «L'únic que pot fer mal a la nostra economia sòlida són polítiques o investigacions partidistes ridícules», va asseverar.



Baixa desocupació

El mandatari va destacar que durant el seu Govern, la desocupació ha assolit les taxes més baixes que el país ha viscut en el darrer mig segle i que l'economia nord-americana creix «el doble de ràpid si ho comparem amb quan vaig arribar».

A més, Trump va destacar que les empreses estan tornant als Estats Units «gràcies a la reducció d'impostos i normatives» i va assenyalar que el país és «el productor número u de petroli i gas natural al món».