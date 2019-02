Tusk afirma que els que van promoure el Brexit tenen «un lloc especial a l'infern»

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, es va preguntar com serà el «lloc especial a l'infern» que espera als que van promoure la sortida de Regne Unit de la Unió Europea sense preveure un pla que assegurés que el divorci no fos caòtic. «M'he estat preguntant com serà aquest lloc especial a l'infern per a aquells que van promoure el Brexit sense ni tan sols tenir un esquema del pla per fer-ho de manera segura», va afirmar Tusk per tancar una declaració davant la premsa sense preguntes després de reunir-se amb el primer ministre irlandès, Leo Varadkar.

La Unió Europea es manté ferma en la defensa del pla d'emergència dissenyat en l'acord de sortida per protegir la frontera «tova» entre Irlanda i Irlanda del Nord, una salvaguarda que Dublín i el bloc comunitari veuen «innegociable» i es neguen a limitar perquè la consideren imprescindible per protegir els Acords de Pau de Divendres Sant.

May, per la seva banda, va rebre la setmana passada l'encàrrec de la Cambra dels Comuns de convèncer la UE dels 27 de la necessitat de reobrir la negociació del Tractat de Retirada per incloure canvis «legalment vinculants» sobre la salvaguarda irlandesa.

Així les coses, Tusk va voler deixar clar que la posició dels 27 no ha variat respecte allò acordat amb el Govern britànic durant els 18 mesos que han durat les negociacions del Brexit, i va destacar que, tot i que May vingui a Brussel·les, «la UE a 27 no està fent una nova oferta».

El Govern britànic va instar el president del Consell Europeu a aclarir si considera que són «útils» per a les negociacions del Brexit declaracions com les seves. Un portaveu de la primera ministra britànica va al·ludir al tema en declaracions a la premsa. «Caldria preguntar a Donald Tusk si considera que l'ús d'aquest tipus de llenguatge és útil i entenc que ha estat difícil el matí, ja que no ha acceptat preguntes», va afirmar.

En tot cas, la primera ministra britànica, Theresa May, visita avui Brussel·les amb el mandat del Parlament d'intentar reobrir un acord que la UE es nega a negociar de nou, perquè els Vint-i-set donen per tancat el pacte de divorci i perquè consideren imprescindible la salvaguarda irlandesa que a Westminster rebutgen de ple.

Els presidents de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker; del Parlament Europeu, Antonio Tajani; i del Consell Europeu, Donald Tusk, rebran May, per aquest ordre, durant el dia en els seus respectius despatxos, amb l'esperança que la primera ministra britànica presenti un pla creïble per desbloquejar la situació.

«Tindré el plaer de rebre la primera ministra britànica i ella sap que la Comissió Europea no està disposada a reobrir l'assumpte. És la posició comuna de la Comissió i de la Unió Europea a 27», va dir Juncker a 24 hores de rebre May.

En un altre ordre de coses, diversos ministres del Govern del Regne Unit han mantingut en secret converses sobre els seus plans de retardar el Brexit unes vuit setmanes, segons el diari britànic The Telegraph. El retard posposaria la sortida del Regne Unit del bloc, la qual es produiria el dia 24 de maig. Fins ara, tenia previst abandonar la Unió Europea el 29 de març.

Els ministres esperen que la Unió Europea accepti un «termini addicional» de dos mesos després de la data establerta en cas que l'acord de May sigui aprovat al Parlament britànic.