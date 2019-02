La Fiscalia alemanya investiga cent sacerdots per abusos sexuals

La Fiscalia de Munic (sud d'Alemanya) investiga 100 sacerdots catòlics per presumptes abusos sexuals comesos a les últimes dècades, després que l'Església posés a la seva disposició les actes corresponents. «Ara mirarem en quina mesura aquestes persones han comès delictes pels quals puguin ser jutjats en aquest moment», va explicar el fiscal Hans Kornprobst.

Alguns dels sacerdots sospitosos han mort i, en altres casos, els delictes que van cometre ja han prescrit, fet pel qual no podrà haver-hi en cap cas persecució penal. En 13 casos ja hi va haver investigacions obertes en el passat. «Els documents de la diòcesi es remunten a molts anys enrere, fins on sé, fins al 1946. Tot indica que realment només en uns pocs casos es podrà obrir un procés penal i hi podrà haver condemnes», va admetre el fiscal de la ciutat alemanya.

El cardenal de Munic, Reinhard Marx, es va mostrar totalment partidari de treure a la llum els escàndols d'abusos sexuals que s'han produït dins de l'Església catòlica. El passat mes de novembre, durant un sermó, el cardenal de Munic va assegurar que havia arribat «el moment de la veritat» per a l'Església, «quelcom que no es pot oblidar».