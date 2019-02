L'ancià que ratlla cotxes a Vigo, internat per a una nova avaluació psiquiàtrica

J.A.V.V., l'ancià que en els últims 12 mesos ha causat danys en més de 1.200 cotxes al barri d'O Calvari (Vigo) és ingressat d'urgència per a una nova avaluació psiquiàtrica. La decisió respon a una petició de la Fiscalia de Vigo que urgia el seu internament per dur a terme un diagnòstic complet del seu estat i, en particular, de la seva salut psíquica.

L'octogenari hauria atribuït les seves accions a una operació de varius, però, els informes forenses que s'havien realitzat fins al moment no van detectar cap patologia mental. Per tot això, i davant la persistència d'altercats, es procedirà a aquesta nova avaluació, per a la qual ha estat traslladat avui a l'hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

També es va sol·licitar que, per part dels serveis socials, es valori la seva possible situació de vulnerabilitat i capacitat per viure sol i atendre les seves necessitats, per tal de valorar el seu possible internament a una residència.

A més, J.A.V.V. de 89 anys era detingut aquest dijous després d'una requisitòria judicial per respondre per la causa penal en què se li demana una condemna de 16.200 euros. Aquest judici s'ha suspès sense data a l'espera d'aquesta valoració psiquiàtrica sol·licitada pel fiscal per la via civil.