Maduro avisa Trump que si intervé a Veneçuela es trobarà «un nou Vietnam»

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va avisar els Estats Units que en el cas que intervinguin militarment a la nació caribenya podrien enfrontar-se a «un nou Vietnam», alhora que va destacar que els militars i «milicians» estan entrenats i armats per defensar el país. En una entrevista publicada pel diari mexicà La Jornada, Maduro va denunciar que Veneçuela té «20 anys d'una agressió permanent per part dels Estats Units i els seus aliats oligàrquics interns». Només en els seus sis anys de mandat, va afegir, hi ha hagut «diversos intents violents de portar el país a una guerra civil i deposar el Govern».

Per part seva, l'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, es va reunir a Caracas amb «diferents ambaixadors europeus» que, segons va explicar, li van reiterar el seu suport perquè el país celebri «eleccions lliures». «Ens hem reunit amb diferents ambaixadors europeus, ratificant-los la nostra ruta per aconseguir el cessament de la usurpació, ajuda humanitària i els canals perquè arribi als més necessitats», va escriure el «president encarregat» al seu compte de Twitter.