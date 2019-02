Sevilla Cinc morts en un greu accident de trànsit

Cinc persones van morir com a conseqüència d'un accident de trànsit registrat a primera hora d'ahir entre un camió articulat i una furgoneta a la carretera A-394 que uneix les localitats sevillanes d'Arahal i Utrera, al terme municipal del primer d'aquests municipis. Els cinc ocupants del turisme van resultar morts com a conseqüència de l'impacte amb el camió, mentre el conductor del mateix va resultar ferit de gravetat. Guàrdia Civil i bombers es van desplaçar immediatament cap a la zona per intervenir.