La UE ofereix a May canvis en la relació futura però no en l'acord del Brexit

Els equips negociadors de Brussel·les i Londres tornaran a reunir-se aquest mes per intentar sortir del punt mort en què es troba l'acord del Brexit, després que el cap de l'Executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, oferís a la primera ministra britànica, Theresa May, una revisió de la «redacció» de la declaració política que posa les bases de la relació futura, però mantingués la ferma negativa de la UE a renegociar elements «legalment vinculants» del Tractat de Retirada.

May i Juncker van mantenir una discussió «ferma però constructiva» sobre la manera d'avançar, després que la primera ministra britànica exposés «diverses opcions» per atendre les exigències de la Cambra dels Comuns per aixecar el seu veto a l'acord de divorci i que Juncker li respongués que no hi ha marge per reobrir el pacte, segons el comunicat pactat entre tots dos.

Totes les opcions que estudia Londres, en qualsevol cas, passen per canvis amb pes legal a la xarxa de seguretat dissenyada per a la frontera «tova» a l'Úlster, un mecanisme que només s'activaria de manera temporal i com a solució d'últim recurs si després del Brexit les parts no aconsegueixen acordar una alternativa millor que eviti reintroduir controls físics i duaners entre les dues Irlandes.

Juncker, que va insistir davant May que la Unió Europea «no reobrirà el Tractat de Retirada» per modificar el backstop irlandès, sí que va expressar la seva «disposició a afegir nova redacció» al text que estableix les bases del model que les parts voldrien per a la relació futura, quan el Regne Unit sigui ja un país tercer.

May va avisar els presidents de les institucions europees amb els quals es va reunir que el seu objectiu és negociar límits legalment vinculants per a la salvaguarda de la frontera irlandesa, ja que aquesta és la condició que li ha posat la Cambra dels Comuns per aprovar l'acord de divorci, i que només amb aquestes garanties es podrà obtenir una «majoria estable» al Parlament britànic.