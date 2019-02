Almenys deu persones van morir per un incendi que va afectar de matinada el centre d'entrenament de l'equip de futbol del Flamengo, a Rio de Janeiro, i que es va estendre pel complex, on s'allotgen els jugadors del planter d'entre 14 i 17 anys. El foc va provocar danys greus en un centre conegut com Ninho do Urubu, construït l'any 2014 i reformat recentment. Els Bombers ja han donat l'incendi per controlat i les autoritats n'investiguen les possibles causes.