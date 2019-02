Defensa suspèn l'expulsió de la soldat que va denunciar abusos d'un superior

El Ministeri de Defensa ha decidit deixar sense efecte la suspensió d'una soldat de l'Exèrcit de l'Aire fins que es resolgui el recurs que ha presentat contra la resolució que ha decretat la seva insuficiència per continuar a les Forces Armades per causes «alienes a l'acte de servei». La militar havia denunciat anteriorment un dels seus superiors per abús sexual, ja que aprofitava els moments en què es quedaven sols per masturbar-se davant seu.

La decisió va ser adoptada pel sotssecretari de Defensa, Alejo de la Torre, mentre duri la tramitació del recurs de reposició presentat contra la resolució amb data del 17 de desembre del 2018 en la qual es declarava la seva «insuficiència de condicions psicològiques, alienes a l'acte de servei».

Aquesta mesura comporta el seu reingrés a les Forces Armades, a partir del que s'acordi en el moment de la resolució. Segons explica el Ministeri, l'objectiu és «no causar perjudicis de difícil reparació a la interessada, atès que suposaria la seva baixa a la Forces Armades per resolució de compromisos».

En el seu recurs, la soldat al·lega que la inutilitat física ha de considerar-se «esdevinguda en acte de servei» perquè, segons sosté, és conseqüència de la situació d'assetjament que ha denunciat haver patit a la seva unitat.

Per esclarir l'assumpte, Defensa també va acordar demanar el dictamen de la Junta Mèdica Pericial Superior perquè es pronunciï sobre l'origen de la patologia de la militar, «així com el grau global de limitació que li correspon», en cas que quedi sense efecte la resolució dictada.