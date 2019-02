Detenen un home en trobar-li a casa el cos esquarterat de la seva parella

La Policia Nacional va trobar el cos esquarterat d'una dona dins d'un frigorífic en un habitatge a Alcalá de Henares i va detenir un home de 42 anys, parella sentimental de la víctima, que estava desapareguda des del 2017. La investigació va començar quan una dona va denunciar el passat 30 de desembre del 2018 la desaparició de la seva filla, de 22 anys, de la qual no en sabia res des del setembre del 2017. La Policia d'Alcalá de Henares va començar a investigar el cas preguntant a l'entorn de la desapareguda, als seus familiars i als seus amics.

Dijous els agents van entrar i van escorcollar l'habitatge on la noia havia viscut amb la seva parella sentimental i van trobar dins la cambra frigorífica el seu cos esquarterat. Se li realitzarà l'autòpsia al cos per comprovar al cent per cent que es tracta de la dona desapareguda.

Posteriorment, la Policia Nacional va arrestar la seva parella sentimental, un home de 42 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte implicat en els fets. No tenia antecedents i havia estat vivint amb la jove fins la seva desaparició.

La cambra frigorífica es trobava a l'interior d'una habitació, tancada amb clau, que el detingut i la víctima tenien llogada al municipi madrileny d'Alcalá de Henares. Així ho va explicar el propietari de l'immoble, que residia al costat dels seus inquilins al mateix habitatge i que, segons va dir, es va assabentar de tot al matí. «Tenia llogada una habitació a aquestes persones, tancada amb una clau, i jo aquí no he entrat mai; quan un lloga una habitació el propietari no entra a veure què hi ha», va assenyalar l'amo de la casa, un antic local habilitat com a habitatge.



«Una persona normal»

«Aquí va estar la Policia amb un gran desplegament, em van demanar col·laboració, que obrís la porta i que fos discret», va explicar el propietari de l'immoble després d'assenyalar que no va sospitar de l'absència de la noia i que el detingut semblava «una persona normal». El presumpte assassí treballava com a cambrer i és nascut a Jaén.