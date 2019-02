Els EUA pressionen l'Exèrcit veneçolà perquè deixi de donar suport a Maduro

Juan Guaidó va donar per iniciada l´operació per fer entrar l´ajuda humanitària.

Els Estats Units estan en contacte directe amb membres de les Forces Armades de Veneçuela als quals han demanat que deixin de donar suport al Govern de Nicolás Maduro, segons va explicar un alt càrrec de la Casa Blanca. «Encara estem tenint converses amb membres de l'antic règim de Maduro, amb membres militars, però aquestes converses són molt limitades», va explicar sota condició d'anonimat. No va aclarir si aquestes comunicacions aconseguiran el seu objectiu provocant fissures en el suport militar a Maduro, si bé va confessar que els Estats Units esperen que hi hagi més desercions en el règim castrense.

Fins ara, només un general ha desertat de les files «chavistes», si bé en els últims anys el descontent entre alguns militars amb el Govern ha quedat clar fins i tot amb accions armades. «Creiem que aquestes són les primeres pedres abans que comencem a veure roques realment més grans rodant pel turó», va comentar el funcionari nord-americà.

Paral·lelament, l'ambaixador dels Estats Units a Colòmbia, Kevin Whitaker, va defensar des de la ciutat fronterera de Cúcuta, on van començar a arribar els primers subministraments, que l'enviament d'ajuda per a Veneçuela és una «campanya humanitària» que només busca «alleujar» el patiment dels veneçolans, negant altres motivacions.

«Es tracta d'una campanya humanitària, és una campanya amb base moral i ètica que està destinada a alleujar dolor i fam, que està dirigida als més necessitats», va explicar Whitaker durant una visita al centre de recollida de Cúcuta. A més, va defensar que és una intervenció humanitària «legal» perquè «està autoritzada pel president interí de Veneçuela, Juan Guaidó» i «és urgent», va destacar.

Per part seva, Guaidó va avisar els veneçolans que, si finalment el Govern de Nicolás Maduro es nega a deixar entrar l'ajuda enviada per la comunitat internacional, hauran de mobilitzar-se per «obrir el canal humanitari». «Demà (dissabte) i diumenge seguirem al carrer», va explicar en una trobada amb estudiants universitaris. «Farem grans assemblees perquè, si s'atreveixen a seguir bloquejant camins i segueixen obstaculitzant la vida dels veneçolans, llavors obrirem tots el canal humanitari», va afirmar.

Hores abans, a través d'un vídeo difós ar Twitter, Guaidó va donar per iniciada l'operació perquè l'ajuda humanitària entri el país, després de l'arribada del primer comboi a la ciutat colombiana de Cúcuta, a la frontera entre els dos països. «El dia d'ahir va ser un dia històric», va destacar.

Per altra banda, Maduro va avisar que hi haurà conseqüències «catastròfiques» per als Estats Units si el Govern de Donald Trump imposa un bloqueig total sobre el cru veneçolà, en resposta a les últimes sancions. El president veneçolà es va pronunciar en roda de premsa des del Palau de Miraflores sobre les mesures punitives adoptades per Washington contra la petroliera estatal, PDVSA, i els rumors que són el pas previ a vetar completament el cru veneçolà al mercat nord-americà. Els Estats Units són un dels principals compradors del petroli de Veneçuela, que es refina a instal·lacions nord-americanes. Precisament Citgo, la filial de PDVSA al país que s'ocupa d'aquestes operacions, és un dels focus de la polèmica perquè s'especula que Guaidó té previst prendre el seu control.