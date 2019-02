El Govern porta al Constitucional la llei que parla d'Aragó com una nació

El Consell de Ministres va acordar recórrer davant el Tribunal Constitucional diversos dels articles de la Llei d'Actualització dels Drets Històrics d'Aragó, que reconeix aquesta comunitat com a nació. Se suma així al recurs que en el seu moment va presentar el PP davant el Constitucional. El Govern central i l'autonòmic, que presideix el socialista Javier Lambán, havien intentat negociar a la comissió bilateral Aragó-Estat un acord per evitar el recurs ara presentat. L'esmentada llei, impulsada per CHA en compliment de l'acord d'investidura de Lambán com a president d'Aragó, va ignorar les advertències que en el seu dia ja va formular l'Estat i finalment es va aprovar amb els vots a favor de PSOE, CHA, PAR , Podem i IU. La llei aragonesa fa referència als «drets històrics», situant-los en el «poble aragonès», i considera que són «anteriors a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a la legislació emanada de la Unió Europea».