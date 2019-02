L'únic acusat pel crim de la vídua de l'expresident de l'extinta Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM), el seu gendre Miguel López, va demanar a l'Audiència Provincial d'Alacant que el jutgi un tribunal de magistrats i no un jurat popular per evitar un «judici paral·lel». La Fiscalia demana 24 anys de presó per a López pel crim de la seva sogra.