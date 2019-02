El propietari d'Amazon acusa un aliat de Trump de fer-li xantatge

L'amo d'Amazon i home més ric del món, Jeff Bezos, va acusar dijous l'empresa matriu de The National Enquirer, propietat d'un aliat de Donald Trump, de fer-li xantatge amb publicar missatges de text i fotos íntimes perquè abandoni una investigació sobre l'origen de la filtració per mitjà de la qual va obtenir aquests continguts. El mitjà va treure a la llum al gener que Bezos mantenia una relació extramatrimonial amb l'expresentadora de televisió Lauren Sánchez, dies després que l'amo d'Amazon i la seva dona anunciessin que es divorciaven després de 25 anys de matrimoni. Arran d'aquesta informació, Bezos va contractar investigadors per saber l'origen de la filtració.

Segons va explicar el propietari d'Amazon, David Pecker, president d'American Media, la matriu del mitjà, va contactar amb ell a través d'intermediaris mutus per amenaçar-lo de publicar fotos i missatges privats si no abandonava la investigació. «Per descomptat que no vull que es publiquin fotos personals, però tampoc vull participar en les seves conegudes pràctiques d'extorsió, favors polítics, atacs polítics i corrupció», va dir Bezos sobre American Media Inc.

Bezos també va divulgar a l'article els correus electrònics que el seu advocat va rebre del representant de David Pecker, en els quals es descrivien les fotografies íntimes que tenen en el seu poder i li feien xantatge. «Em van fer una oferta que no podia rebutjar. O almenys això van creure les persones al capdavant de The National Enquirer. M'alegra que pensessin això, perquè els va animar a posar-ho tot per escrit», va explicar Bezos en el seu escrit de denúncia.