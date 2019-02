Abascal demana detenir el president de la Generalitat i suspendre l'autonomia de Catalunya

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha demanat que es detingui el president de la Generalitat, Quim Torra, i que es torni a suspendre l'autonomia de Catalunya per "reinstaurar l'ordre constitucional, l'estat de dret i l'imperi de la llei". Abascal assegura que "el cop s'ha de sufocar fins a les últimes conseqüències" amb l'arrest dels seus "responsables i conspiradors" i que cal actuar "davant la inacció" del govern de Pedro Sánchez. Abans de la protesta convocada a la plaça Colom de Madrid, el president de Vox també ha reclamat que es desarticulin "les bandes mafioses i violentes que actuen impunement" a Catalunya, en referència als CDR. "Exerceixen l'amenaça i la violència contra els dissidents del cop d'estat", ha afirmat Abascal.

El president de Vox ha estat el primer en posar-se darrere dels micròfons. Ho ha fet poc abans de tres quarts de dotze, quan la plaça Colom s'anava emplenant amb els milers de persones que han respost la crida per participar a la concentració sota el lema "Per una Espanya unida, eleccions ja!".

En referència a Catalunya, Abascal ha assegurat que "el cop s'ha de sufocar fins a les últimes conseqüències, amb la detenció dels seus responsables i conspiradors". I ha estat aquí quan ha reclamat que s'arresti el president de la Generalitat, Quim Torra, per seguir "amenaçant en les darreres setmanes amb declarar la independència de Catalunya amb la via violenta, l'eslovena".

El líder de Vox ha cridat també a tornar a aplicar el 155 i a suspendre l'autonomia de Catalunya "per reinstaurar l'ordre constitucional, l'estat de dret i l'imperi de la llei". A més, ha reclamat actuar contra els CDR, que ha qualificat de "bandes mafioses i violentes que actuen impunement a Catalunya, i que exerceixen l'amenaça i la violència contra els dissidents del cop d'estat".

Santiago Abascal ha criticat la "inacció governamental" de l'executiu de Pedro Sánchez i, per això, ha demanat que es convoquin eleccions "immediatament". El govern, volent donar una sortida política, ha posat sobre la taula la negociació de la sobirania espanyola, que només pertany al poble", ha dit. I ha conclòs: "Per això, hi ha d'haver una crida a les urnes urgentment".