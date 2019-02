Càrregues contra els Armilles Grogues en un nou dissabte de protestes a tot França

Centenars de milers d'armilles grogues van prendre el centre de París per 13è dissabte consecutiu per protestar contra el president, Emmanuel Macron, i les seves polítiques. L'Arc del Triomf va ser de nou un dels punts triats per a l'inici d'una de les marxes convocades per a aquest dissabte de nou a través de xarxes socials. La columna va partir a les 10.30 hores de la plaça de l'Estrella i va tallar el trànsit en els Camps Elisis al crit de «La Policia, amb nosaltres! La Policia, amb nosaltres!» i va començar la marxa amb parades previstes davant les seus del Ministeri d'Afers exteriors, la de l'Assemblea Nacional i el Senat per culminar en el Camp de Mart al voltant de les 5 de la tarda. Com totes les setmanes, les estacions de metro al voltant dels Camps Elisis van estartancades.

Fora de la capital, a Bordeus i Tolosa de Llenguadoc, pols tradicionals de mobilització, igualment es van convocar protestes. També hi va haver actes a Montpeller, Lilla, Nantes, Rennes, Brest, Cauen o Lorient. Les xifres oficials revelen una disminució de la mobilització en els últims dissabtes. Així, el 2 de febrer les autoritats van comptabilitzar 58.600 manifestants en tot França; 116.000 segons els convocants.

Durant la manifestació a París es van produir diverses càrregues policials i els agents van llançar gasos lacrimògens. Precisament, un dels manifestants va resultar ferit en reventar-li a la mà una granada lacrimògena de la policia en una de les càrregues de la manifestació de París, segons va informar el diari francés Le Figaro. L'home va ser atès en el lloc dels fets però haver de ser evacuat posteriorment pels bombers, tot i que algunes fonts apuntaven que havia perdut la mà.

Segons algunes informacions, a Montpeller un grup dels Armilles Grogues a Facebook havia convocat la concentració per denunciar el text conegut popularment com a llei antiincidents i per aquest motiu havien fet una crida a la gent a manifestar-se amb màscares o bufandes per cobrir-se el seu rostre per evitar ser identificats i també com un gest de protesta a aquesta llei. Altres grups van insistir a denunciar la repressió policial després que fa uns dies enrere una de les cares més visibles del moviment de protesta, Jeróme Rodriguez, va haver de ser hospitalitzat amb ferides en un ull després de rebre l'impacte d'un projectil que suposadament van llançar policies antiavalots en una de les profestes. Entre tanto, y mientras los más radicales rechazan cualquier forma de representación política, los sectores más moderados siguen buscando la forma de organizarse de cara a las elecciones europeas del mes de mayo.