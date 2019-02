La concentració a favor d'una «Espanya unida» omple la plaça Colom de Madrid

Milers de persones s'han sumat a la crida de PP, Cs i Vox per defensar la unitat d'Espanya i reclamar eleccions anticipades a Pedro Sánchez. La concentració, marcada per la presència de banderes espanyoles, proclames de "Visca Espanya!" i cartells de "Colpistes a presó", ha omplert la plaça Colom de Madrid. Tant els populars com la formació taronja l'han convocada contra la política de l'executiu estatal a Catalunya. La concentració, a més de Vox, ha rebut el suport d'altres formacions com UPyD, el Partit Aragonès, Foto Asturias o UPN. També s'hi ha vist la presència de grups de la ultradreta. El manifest, que han llegit tres periodistes -María Claver, Albert Castillón i Carlos Cuesta-, ha clamat contra la "traïció i humiliació" del govern socialista per les "constants cessions intolerables" a Catalunya.

La concentració, sota el lema 'Per una Espanya unida, eleccions ja!' no ha estat marcada per les sigles ni cartells de cap partit. De fet, els líders polítics que hi han assistit –com ja havien anunciat- s'han mantingut volgudament en un segon pla durant la lectura del manifest. Sí que han pujat a l'escenari, però, per a la foto final.

Els milers de manifestants han omplert la plaça Colom i els Jardins del Descobriment. La concentració ha estat marcada per la presència de banderes espanyoles -també n'hi havia d'europees- i crits com "Visca Espanya!" o "Puigdemont a presó!". Entre les pancartes que s'han exhibit, es podien llegir lemes com 'STOP Sánchez, eleccions ja', 'Endavant espanyols; sense por a res ni a ningú' o 'Colpistes a presó'.

"Traïció i cessions intolerables"

La lectura del manifest a l'escenari ha estat a tres veus i ha volgut mostrar "el rebuig més enèrgic a la traïció" feta pel govern espanyol a Catalunya (en referència a les negociacions amb la Generalitat).

"Els esdeveniments dels darrers dies suposen una humiliació sense precedents de l'Estat", recull l'escrit. El manifest critica que Pedro Sánchez hagi fet "cessions intolerables" i hagi cedit "al xantatge". Entre d'altres, permetent que el president de la Generalitat anés a la Moncloa "amb un llaç groc", traslladant els independentistes presos a presons catalanes, "acceptant les 21 exigències del secessionisme", negociant els pressupostos generals "i oferint la sobirania nacional a canvi" o acceptant la figura d'un relator a la mesa de partits.

El manifest assegura que Pedro Sánchez "ha posat en un risc seriós la vigència de la Constitució", qualifica la seva política cap a Catalunya com una "deriva suïcida" i diu que la majoria dels espanyols n'estan "farts" de les seves concessions. "La nació espanyola és la pàtria de tots, comuna i indivisible", recull l'escrit.

"Cap govern espanyol està legitimat per negociar la sobirania nacional; defensem la Constitució del 1978, perquè fora d'ella mai res serà acceptable", explicita el manifest que s'ha llegit durant la concentració a la plaça Colom. El text també dona suport als magistrats del Suprem "a les portes del judici per l'assalt a la unitat de la nació espanyola" i deixa clar que, aquells qui subscriuen el manifest, no estan "disposats a tolerar més traïcions i concessions, perquè la unitat no es negocia".

El manifest es tanca exigint a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera "immediata", perquè "tots els espanyols puguin decidir el seu futur". "Visca la Constitució! Visca Espanya! Espanya no està en venda", han clamat a l'uníson els tres periodistes, abans que la concentració es tanqués amb l'himne espanyol.

Líders polítics

Per part del PP, a la concentració hi ha assistit el president del partit, Pablo Casado, acompanyat de presidents regionals i provincials. Entre els qui el flanquejaven, per exemple, hi havia el president de la Xunta Alberto Núñez Feijóo.

Albert Rivera ha anat fins a la plaça Colom acompanyat per la líder del partit taronja a Catalunya Inés Arrimadas; el portaveu al Congrés Juan Carlos Girauta; el responsable d'Economia i Treball del partit, Luis Garicano o el diputat per València Toni Cantó. Durant la lectura del manifest, a més, Rivera tenia al costat l'alcaldable per Barcelona i exprimer ministre francès Manuel Valls. A la protesta també hi ha assistit el president de Vox, Santiago Abascal.