Una dona conviu durant mesos amb el cadàver de la seva mare a Màlaga

La Guàrdia Civil està investigant la troballa del cadàver d'una dona en un xalet al municipi malagueny d'Istán, segons han confirmat a Europa Press fonts pròximes a la investigació. Pel que sembla, una dona i la seva filla havien conviscut amb el cos de la seva mare i àvia, respectivament, durant mesos.

La data en què va morir la dona, d'uns 70 anys, i el motiu de la mort formen part de la investigació de l'institut armat. Pel que sembla, va ser l'exmarit de la difunta qui va descobrir la situació i li va dir a la néta, una adolescent, que havia d'anar a la policia, segons ha avançat aquest diumenge diari SUD.

Un cop van tenir coneixement dels fets, una patrulla de la Guàrdia Civil es va desplaçar al lloc i va comprovar que era cert. La casa es trobava molt bruta i els veïns havien percebut males olors però no imaginaven el motiu. Els investigadors no van trobar signes de violència i ara les indagacions intenten descobrir tant el motiu com la data exacta de la mort de la dona, de nacionalitat britànica.