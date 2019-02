Una dotzena de metges fan un examen de salut a Donald Trump

El metge que ha examinat el president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar que el mandatari «es troba en molt bon estat de salut» després de practicar-li un exhaustiu examen mèdic durant més de quatre hores a l'hospital militar de Walter Reed. Els detalls específics sobre el pes de Trump, el seu nivell de colesterol i la seva pressió sanguínia no s'han fet públics en el comunicat que va emetre Conley, que va inspeccionar el president al costat d'altres 11 especialistes mèdics. Trump ha admès en diverses ocasions que no ha seguit massa el pla de dieta que li havien recomanat. També ha reconegut que no ha utilitzat massa el gimnàs de la Casa Blanca. En el seu examen de 2018, el president pesava 108 quilos. Fa poc més d'un any, el metge de Trump va declarar que tenia un estat de salut excel·lent però que el president s'havia de sotmetre a una dieta per intentar perdre de cinc a set quilos però no sembla que ho hagi aconseguit.