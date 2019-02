Sánchez afirma que la manifestació de PP, Cs i Vox representa «l'Espanya en blanc i negre»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar que la manifestació d'avui a Madrid, convocada pel PP, Ciutadans i Vox amb el lema «Per una Espanya unida. Eleccions, ja!», representa «una Espanya en blanc i negre que vol fer marxa enrere» davant l'«Espanya en positiu» que vol «drets, llibertats i oportunitats».

En un acte al BEC de Barakaldo per presentar la candidatura del candidat a l'alcaldia, Alfredo Retortillo, Sánchez va assegurar que amb «els pactes» entre PP i Cs amb Vox, els partits de Pablo Casado i Albert Rivera s'equivoquen «radicalment». «Creuen que pactant amb la ultradreta la moderaran, quan és tot el contrari. La ultradreta radicalitzarà les dues formacions i demà [per avui] tindrem una prova d'això», va afegir.

D'aquesta manera, el president va reprovar que aquesta Espanya representa un país «en blanc i negre que pretén fer marxa enrere» davant l'«Espanya en positiu que vol drets, llibertats i oportunitats».

«No estem al marge del que passa en molt llocs del món. Amb societats davant d'una cruïlla en la qual els nostres fills poden viure pitjor de com ho vam fer nosaltres», va analitzar, tot i que va advertir que «no és la primera vegada que les societats s'enfronten a canvis d'època». Com a solució, va apel·lar als «valors col·lectius» i a la recerca d'una societat «cohesionada i unida» que respecti els valors recollits en la Constitució i que «no són altres que els de la Revolució Francesa: la llibertat, la igualtat i la fraternitat».

Finalment, va fer una crida a la mobilització de «milions de ciutadans» a les eleccions del 26 de maig per defensar «l'Espanya que som davant la que ens van obligar a ser durant 40 anys, i per fer possible l'Espanya que volem ser».

D'altra banda, Pedro Sánchez, va advertir als sobiranistes catalans que l'autodeterminació «no és constitucional», de manera que el Govern d'Espanya no l'acceptarà. «Defensem el diàleg, el respecte a la Constitució i, sobretot, una solució que no és deixar les coses com estan, ni la independència», va dir, abans de plantejar que «el que volem és transcendir la dinàmica de blocs i proposar una cosa ben senzilla: l'autogovern de Catalunya».

Després de recordar que el PSOE compleix 140 anys «al servei d'Espanya», va lamentar que ara s'«identifica el patriotisme amb cridar cada dia viva España» quan ser patriota «és treballar perquè a Espanya cada dia es visqui millor».

El president es va referir al «viatge cap enlloc» de l'independentisme català i a la «marxa enrere d'unes dretes que reclamen la recentralització» de l'Estat. En contraposició, es va situar en un PSOE que defensa l'Espanya autonòmica per ser garantia d'unió, basada en la «cohesió social i territorial».

Així, Sánchez va defensar que els socialistes sempre han estat al mateix lloc, la «llei i el diàleg», en el «respecte a la Constitució i el diàleg dins seu», mentre que quan la dreta està a l'oposició «és la més deslleial amb l'Estat».

«La crisi de Catalunya vam dir que no es resoldria d'un dia per l'altre, que necessitaria altura de mires, generositat per part de tots. Vam dir que el camí del diàleg i la Constitució era el més llarg, però és l'únic possible i transitable. El debat no és independència sí o independència no, sinó convivència sí o sí, i això només s'aconsegueix respectant la llei i fomentant el diàleg», va incidir en la seva intervenció.