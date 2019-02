Sánchez respecta la concentració a Madrid però recorda que a l'oposició «va fer costat» a Rajoy en la defensa d'Espanya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut manifestar el seu "respecte" a la concentració d'aquest diumenge a la Plaça Colom de Madrid. Amb tot, ha lamentat que el PP exigeixi "lleialtat" quan està al govern i que, en canvi, des de l'oposició, atiï la confrontació. "A això ho anomenen patriotisme i no, és deslleialtat", ha reblat. En una declaració des de Santander, ha recordat que mentre va ser líder de l'oposició "va fer costat" al govern espanyol donant suport a l'article 155 amb l'objectiu de defensar "la unitat d'Espanya" i restablir la Constitució a Catalunya. Fonts socialistes han qualificat la protesta de Madrid de "fracàs", que demostra que "les idees uneixen i la crispació no". "La societat ha donat l'esquena a la crispació de dretes", han reblat.

El president del govern espanyol ha afirmat que ser patriota no és cridar "Visca Espanya" sinó treballar perquè a l'Estat "s'hi visqui millor".

També ha assegurat que com a president ha respectat la Constitució i assegura que només busca resoldre una "crisi d'estat" que el govern del PP ha agreujat amb la seva política els últims set anys. "El govern treballa per la unitat d'Espanya i això significa unir els espanyols i no dividir-los, com avui a Plaça Colom", ha reblat.