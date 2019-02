Un 53% dels britànics aposten per posposar la sortida de la Unió Europea

Un 53 per cent dels britànics estarien a favor de posposar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, el que obriria el camí a la celebració d'un segon referèndum o una nova ronda de negociacions amb Brussel·les, segons una enquesta duta a terme per BMG Research per al diari britànic The Independent. El 33 per cent dels entrevistats avalarien un Brexit sense acord, fins i tot si afecta l'economia, i el 14 per cent va optar per no respondre a l'enquesta.

Gairebé la meitat dels britànics, el 49 per cent, opina que un Brexit sense acord seria una catàstrofe econòmica, l'impacte de la qual persistiria durant molt temps, davant d'un 28 per cent que no hi estan d'acord. L'enquesta es va dur a terme entre 1.503 adults, del 4 al 8 de febrer. El proper 29 de març es compleix el final del termini establert per Brussel·les perquè el Regne Unit surti del bloc. A menys de dos mesos perquè arribi aquest moment, ni el Govern britànic i ni el Parlament han aconseguit posar-se d'acord sobre el tractat de sortida.

Per altra banda, més de 100.000 llocs de treball a Alemanya podrien estar en perill si finalment el Regne Unit abandona la Unió Europea sense acord previ, segons un estudi de l'Institut Leibniz d'Investigacions Econòmiques de Halle i de la Universitat de Halle, publicat al Welt am Sonntag. «L'efecte sobre l'ocupació total és més gran a Alemanya que a qualsevol altre país», va explicar al diari Oliver Holtemöller, un dels autors de l'estudi.



Aranzels duaners

Si el Regne Unit abandona la Unió Europea sense que hi hagi un acord, el país tornarà a cobrar aranzels duaners a les importacions, i la simulació desenvolupada pels investigadors dels instituts alemanys contempla només efectes sobre llocs de treball relacionats amb la minva de les exportacions que resultaria d'aquestes mesures.

La indústria automotor alemanya podria ser la més afectada per un descens de les exportacions, afegeix l'estudi. Per exemple, a les plantes de producció de Volkswagen a Wolfsburg i de BMW a Dingolfing-Landau, a Baviera, podrien estar en perill molts llocs de treball.

Un Brexit sense acord també podria afectar la situació laboral a altres regions d'Alemanya, per exemple als centres operatius de grups tecnològics com ara IBM o Siemens o a zones on estan radicades empreses proveïdores de la indústria automotor.

Les xifres presentades són el resultat d'un càlcul de simulació. Els investigadors van establir com a base que les importacions del Regne Unit caurien en un 25 per cent a causa d'un Brexit sense acord. Aquest és un valor que correspon a les estimacions científiques actuals.