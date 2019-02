Una dona conviu un any amb el cadàver de la mare a Màlaga

Una dona i la seva filla van conviure gairebé un any amb el cadàver de la seva mare en un xalet de la localitat malaguenya d'Istán, un fet que investiga la Guàrdia Civil per aclarir les circumstàncies de la mort i la raó per la qual no van alertar-ne. Fonts properes a la investigació van confirmar que el cos va ser descobert pels agents ocult sota un matalàs de plàstic i uns cartrons, amb roba de carrer posada i alguns ambientadors buits al voltant, segons va assegurar el diari Sur de Màlaga.

La filla de la dona morta va ser la persona que va confessar els fets després que l'exmarit de la difunta ho descobrís i advertís que calia explicar el que havien fet, i, després de desplaçar-se la Guàrdia Civil al lloc dels fets, es va comprovar que el cadàver de la dona estava ja momificat. S'investiga la data exacta en què va morir la dona, així com les circumstàncies per les quals mare i filla van conviure durant mesos amb aquest cadàver, entre les quals podria haver-hi la intenció de cobrar la corresponent pensió o la impossibilitat d'afrontar la despesa que suposa el sepeli.