El govern espanyol ordenarà divendres l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos

El govern espanyol aprovarà en Consell de Ministres de divendres ordenar l'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos, segons ha avançat 'Eldiario.es' i ha confirmat l'ACN. Fonts de la Moncloa expliquen que l'expedient es tancarà divendres i que, per tant, l'executiu de Pedro Sánchez ja està en disposició d'ordenar l'exhumació. Ara bé, el govern espanyol no accepta la proposta de la família d'enterrar les restes a la cripta de la Almudena, on també està enterrada la seva esposa. Per això, donarà un últim període d'al·legacions de 15 dies perquè la família proposi un alternativa. L'executiu ja va advertir que si la família no es posava d'acord seria el mateix govern qui fixaria on havien d'anar a parar les restes del dictador.

El proper divendres el govern espanyol donarà per acabat l'expedient que recull totes les passes del procediment administratiu per exhumar Franco, una de les propostes estrella del govern de Pedro Sánchez. La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha confirmat que l'expedient acaba divendres i que el tema passarà pel Consell de Ministres.

L'executiu va iniciar els tràmits de l'exhumació a finals d'agost i, tot i que esperava que el procediment fos més ràpid, s'ha anat retardant al·legant que calia ser "garantista" en tot el procediment.

El govern espanyol donarà 15 dies més a la família Franco per tal que proposi un lloc on inhumar Franco i que sigui un indret on es pugui "garantir l'ordre públic i la seguretat ciutadana per al necessari respecte als drets i llibertats".