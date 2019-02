Milers de civils estan atrapats en un dels últims bastions de l'EI a Síria

Milers de civils estan atrapats s l'últim bastió de l'Estat Islàmic a la província siriana de Deir Ezzor, dos dies després de l'inici de l'assalt definitiu del grup rebel de les Forces Democràtiques de Síria (FDS) contra l'organització terrorista. «Tenim molta por per les vides d'aquests milers de civils que estan atrapats en aquest reducte», va explicar el director de l'organització de l'Observatori Sirià per als Drets Humans, Rami Abdelrramán.

Les FDS, grup rebel liderat per kurds i que té el suport dels Estats Units, va començar dissabte el seu assalt final després de garantir, diuen, l'evacuació de 20.000 civils de la zona. «Però no hi ha progrés real sobre el terreny perquè l'àrea està plena de mines de l'Estat Islàmic i encara queden molts civils», va explicar Abdelrramán.

«La batalla ja ha començat i la seva missió serà eliminar les últimes restes de l'organització terrorista», va assegurar Mustafà Bali, cap de comunicació de les FDS. L'oficial va indicar que, en els últims 10 dies els combatents de les FDS havien ajornat la batalla «pacientment» esperant que acabés l'evacuació dels civils a dues localitats de la província, properes a la frontera iraquiana.

Baguz, a l'est del riu Eufrates i molt a prop de la frontera amb l'Iraq, és un dels últims enclavaments de l'Estat Islàmic en aquesta zona, objectiu d'una ofensiva de les FDS que hauria de culminar d'aquí a unes setmanes, segons Washington. Les FDS, el principal integrant de les quals són les kurdes unitats de protecció Popular (YPG), van assegurar el passat 17 de gener que incrementarien les seves operacions contra l'Estat Islàmic.