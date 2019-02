Moren per falta d'atenció mèdica dos nadons iemenites units pel tors

Dos nadons iemenites de dues setmanes units pel tors van morir en no poder rebre tractament urgent a l'estranger. Els metges no van poder fer res per salvar Abd al Khaleq i Abd al Rahim, de dues setmanes de vida, dins el devastat sistema sanitari del país. Una organització saudita, el Centre Rei Salman per a Obres d'Ajuda Humanitària i Socors, havia estat investigant com portar els nens a l'estranger per rebre tractament. El Ministeri de Salut va lamentar que les morts reflecteixen la situació humanitària i de salut que viuen els nens del Iemen com a resultat de la guerra.