Petrolis de Veneçuela trasllada a un banc rus el compte per cobrar les exportacions

La petroliera estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA) va informar els presidents de les empreses mixtes del trasllat del compte per a l'abonament de les exportacions de cru a l'entitat russa Gazprombank per esquivar així les sancions imposades pels Estats Units, segons un document obtingut per Reuters i confirmat per dues fonts coneixedores de l'assumpte. Les companyies on PDVSA opera a la Faixa de l'Orinoco, en societat amb petrolieres com la nord-americana Chevron, la francesa Total i la noruega Equinor, han de notificar als seus clients que abonaran els pagaments en dòlars o euros a aquest compte bancari a Moscou, explica una carta signada pel vicepresident de Finances de PDVSA, Fernando de Quintal, datada el 8 de febrer.

Arran de les sancions imposades pel president nord-americà, Donald Trump, a l'estatal veneçolana, els socis estrangers han de confirmar formalment a PDVSA que continuaran en els projectes. Aquestes represàlies de Washington han deixat desenes de vaixells carregats de cru encallats fora dels ports veneçolans i també estan portant PDVSA a aturar la producció i millorament de cru al projecte Petrocedeño, on participen Equinor i Total, a causa de la falta de diluents importats dels Estats Units.

En tot cas, Gazprombank va desmentir hque agi obert nous comptes per a PDVS. «La informació no es correspon amb la realitat. Sent una de les majors petrolieres del món, PDVSA té comptes oberts a molts bancs importants, en particular internacionals», segons el comunicat de resposta. «També es van obrir els comptes de PDVSA ae grup GPB fa uns anys, en el marc de la cooperació que el banc manté amb diverses empreses russes que són els seus clients. No obstant això, destaquem que el banc no ha obert ni planeja obrir comptes nous» , va aclarir l'ens.

Per part seva, l'autoproclamat president «encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, va agrair a l'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden que hagi denunciat els intents del president veneçolà, Nicolás Maduro, de no permetre l'entrada d'ajuda humanitària a Veneçuela des dels Estats Units.

«Gràcies a Joe Biden pel seu suport a la lluita que vam emprendre des de l'Assemblea Nacional de Veneçuela per a l'ingrés de menjar i medicines per als més necessitats», va assegurar Guaidó a través de Twitter. «Compartim el seu desig d'una transició democràtica que permeti eleccions lliures al nostre país», va afegir.

Hores abans, Biden havia denunciant a través del seu compte de Twitter que «només un tirà» evitaria el repartiment de menjar i medicines per a la seva població. «La comunitat internacional ha de donar suport a Gauidó i a l'Assemblea Nacional. És hora que Maduro faci un pas enrere i permeti una transició democràtica. El poble de Veneçuela es mereix alguna cosa millor», va apuntar.

Dijous van arribar a Cúcuta, a la frontera, els primers camions carregats amb ajuda humanitària en resposta a la crida que l'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela ha fet a la comunitat internacional per combatre la greu falta de menjar i medicaments a la nació caribenya.

Maduro no reconeix l'existència d'una crisi humanitària i culpa els Estats Units de la situació econòmica. «Si volen ajudar Veneçuela, alliberin els diners que ens tenen bloquejats», va dir en al·lusió a les sancions nord-americanes.

En aquest sentit, el president palestí, Abu-Mazen, es va declarar en contra d'una intervenció dels Estats Units a Veneçuela durant la seva compareixença a la cimera de la Unió Africana. «Ens oposem a qualsevol intervenció dels Estats Units en els assumptes de qualsevol Estat delaplaneta, és el que està passant a Veneçuela avui en dia», va afirmar durant el seu torn de paraula.