Trump, l'arma secreta de Netanyahu

Un gegant i somrient Donald Trump ha estat vinculat a la campanya de reelecció de Benjamin Netanyahu. A mesura que s'acosta la votació del 9 d'abril, el primer ministre d'Israel està intentant anar més enllà de les acusacions de corrupció que afronta per destacar les seves aliances estratègiques i el seu prestigi global. Aquest mes viatjarà a Polònia per assistir a una cimera encapçalada pels Estats Units, a Rússia per reunir-se amb el president Vladímir Putin, i s'assegura que pensa visitar l'Índia, on la seva recepció l'any passat va rebre múltiples elogis.

En tot cas, també està recorrent a les seves càlides relacions amb l'aliat més important d'Israel: enormes cartells ubicats a les principals autopistes mostren Netanyahu i Trump somrient i fent una encaixada de mans, proclamant que el primer ministre està en «una posició privilegiada» entre els polítics israelians.

Enfrontant-se a un excap militar a la campanya, el discurs de Netanyahu als votants que ningú l'iguala quan es tracta de defensar la seguretat israeliana és una mica menys convincent. També ha de preparar-se per una possible acusació a finals d'aquest mes per part del fiscal general, Avihai Mandelblit, per una investigació de corrupció.

No obstant això, ningú supera Netanyahu a l'hora de presumir d'amics als alts comandaments. «Está intentant mostrar-se com un súper líder i un súper estadista», va assenyalar Gideon Rahat, director del programa de reforma política del centre de recerca de l'Institut de Democràcia d'Israel. «Netanyahu es retrata a ell mateix com l'únic líder, ningú pot substiituir-lo», va afegir.

Aquesta no és la primera vegada que Netanyahu ha incrementat el seu programa de viatges abans de les eleccions. Dues setmanes abans de l'última votació, el 2015, va anar al Congrés dels EUA durant el govern de Barack Obama per tirar per terra l'acord nuclear amb l'Iran, que llavors estava prenent forma.

«Quan Netanyahu va tornar al poder el 2009, semblava que Israel estava en aïllament polític», va dir Eli Hazan, director d'Afers Exteriors del partit polític Likud. «El fet és que en els últims 10 anys Netanyahu ha canviat completament les relacions internacionals de l'estat de Israel».

Si bé les enquestes han mostrat per molt temps el mandatari com el gran favorit, Benny Gantz, el general retirat que està desafiant Netanyahu, ha reorganitzat el camí. En les últimes setmanes han aparegut dues enquestes que consideren que tots dos estan igualment qualificats per liderar el país, encara que el Partit de Resistència d'Israel de Gantz s'està quedant enrere respecte el Likud de Netanyahu.

Contra les acusacions que va acceptar regals d'amics adinerats i va oferir favors als magnats dels mitjans per aconseguir una cobertura benèvola, Netanyahu va mantenir la seva base intacta, dient que han sorgit càrrecs falsos perquè ningú pot superar-lo a les urnes.



Cimera important a Polònia

La cimera liderada pels Estats Units a Polònia, que es centrarà en contrarestar l'Iran, ofereix a Netanyahu l'oportunitat de demostrar els avanços que ha aconseguit amb els països del Golf Pèrsic, així com els estrets llaços que ha forjat a Europa de l'Est. També es reunirà amb representants de l'administració Trump, que ha adoptat mesures en relació amb dos temes que va defensar: traslladar l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem i abandonar l'acord nuclear iranià.