Eduardo Zaplana abandona l'hospital en rebre l'alta i queda lliure

L'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball Eduardo Zaplana va abandonar l'hospital La Fe de València després de rebre l'alta hospitalària. Posteriorment, Zaplana va anar a la Ciutat de la Justícia de València a signar al jutjat la seva llibertat. La titular del jutjat d'instrucció número 8 de València, que investiga el cas Erial, va decretar dijous passat la posada en llibertat de l'expresident de la Generalitat, després de considerar que s'havia minimitzat el risc de fugida en haver-se bloquejat els 6,3 milions d'euros que la jutgessa li atribueix a dos comptes a Suïssa, juntament amb dos presumptes testaferros que també van quedar en llibertat.

La jutgessa va adoptar la decisió, amb el suport del ministeri fiscal, en basar-se en aquest extrem i no per l'estat de salut de l'expresident, que té leucèmia i que es trobava ingressat des del passat 18 de desembre a l'hospital La Fe de València, en què aquest va rebre l'alta i, per tant, ja es troba en llibertat provisional. La jutgessa va acordar la presó provisional, comunicada i sense fiança per a Zaplana el passat 24 de maig, després de ser detingut per presumptes delictes de blanqueig de capitals, malversació i prevaricació en el marc de l'operació Erial.



Nova documentació

La jutge va decidir aixecar parcialment el secret de les investigacions, però no d'una part perquè falta per rebre i analitzar la documentació obtinguda a les comissions internacionals practicades, alguna de les quals no han aportat el que s'ha sol·licitat. Així consta en una interlocutòria de la jutgessa, en què se cita les parts a comparèixer demà al jutjat per accedir a les actuacions sobre les quals s'aixeca el secret i en què acorda prorrogar-lo per altres 30 dies per la part en la qual es manté.

Per part seva, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va assegurar que «respecta» la decisió de la jutgessa de deixar en llibertat l'exministre de Treball i va insistir que «des de la perspectiva humanitària» prefereix sempre «que les persones puguin estar fora de presó»