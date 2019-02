Entreguen 266.000 firmes per a la despenalització de l'eutanàsia al Congrés

Dues famílies van acudir al Congrés dels Diputats per lliurar més de 266.000 signatures, recollides a través de la plataforma Change.org, per demanar que es despenalitzi l'eutanàsia i el suïcidi mèdic assistit. «Hem vingut a lliurar les signatures demanant que es despenalitzi l'eutanàsia, demanant que el dret a decidir sobre el final de la pròpia vida deixi de ser un delicte. Que les persones puguem decidir com volem morir, i quan la vida no tingui sentit, tinguem el dret d'anar-nos-en d'una forma digna», va explicar Asun Gómez, vídua de Luis de Marcos, responsable de l'inici d'aquesta petició al maig de 2017.

De la mateixa manera es van pronunciar els fills de Maribel, pacient amb 75 anys que des d'en fa 12 pateix Alzheimer. «Aquesta petició va molt més enllà de qualsevol qüestió partidista, és una qüestió humana, perquè estem davant d'una llei que atempta contra la dignitat», va explicar Daniel.