El Govern es planteja convocar eleccions generals abans de les municipals

El PSOE i el Govern es preparen ja per a unes eleccions generals en els propers mesos, que es podrien convocar abans de les europees, autonòmiques i municipals de maig o fins i tot després, tot i que el llunyà horitzó d'octubre sembla dissipar-se per la previsió que demà el Congrés torni a l'Executiu els pressupostos per la negativa d'ERC i PDeCAT a afavorir la seva tramitació. El president del Govern, Pedro Sánchez, després d'obrir al desembre un procés de diàleg amb la Generalitat per intentar buscar una sortida al «conflicte» polític català, comptava almenys amb que els grups independentistes permetessin el seu debat.

En aquest context, l'agència Efe informava, citant fonts de l'Executiu, sobre la possibilitat que Sánchez convoqui les eleccions el 14 d'abril. Fonts socialistes van desmentir aquesta data i fins i tot la número dos del PSOE, Adriana Lastra, va assegurar que «no hi ha cap membre de la direcció del partit que estigui parlant» d'aquesta data. No obstant això, no es descarta que els comicis puguin ser abans de les europees, autonòmiques i municipals, a finals d'abril. Tampoc que el cap de l'Executiu anunciï en les properes setmanes una data posterior a la súper cita de maig per intentar reduir la pressió.

En aquest sentit, el Govern i les forces sobiranistes catalanes van rebutjar les «pressions» de l'Executiu central perquè facilitin la tramitació dels pressupostos, davant la possibilitat d'un avançament electoral, i el van instar a reprendre el diàleg que va «trencar» la setmana passada.

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, va retreure a Sánchez que llanci «globus sonda» sobre possibles comicis en lloc de comunicar-se amb la Generalitat, ERC i PDeCAT per reprendre unes negociacions que va decidir frenar «en sec». Artadi va destacar que la decisió de convocar eleccions és exclusiva del president del Govern central i va augurar que la prendrà «en funció de les seves expectatives electorals». «Si el Govern de Pedro Sánchez té algun interès en què els grups independentistes a Madrid ajudin a tramitar els pressupostos, en lloc d'enviar globus sonda s'hauria de posar en contacte amb els grups independentistes», va destacar.

Paral·lelament, el president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que segueix «cargolat» a la taula de diàleg i va instar Sánchez a «tenir el valor de trencar» amb la «vella i rància guàrdia del PSOE per reobrir les negociacions amb la Generalitat». Torra va insistir en les condicions perquè ERC i el PDeCAT puguin aixecar el veto als pressupostos: «concreció» sobre el «relator internacional» i el «dret a l'autodeterminació», a més d'un compromís que no es repetiran «detencions arbitràries» com la dels dos alcaldes de la CUP a Girona fa unes setmanes.

Per part seva, el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va criticar l'amenaça d'un possible avançament d'eleccions generals llançada des de Moncloa i ho va fer assegurant que el 14 d'abril, aniversari de la proclamació de la segona República espanyola, és «un bon dia» per anar a les urnes i deixant clar que «a ERC no se li fa xantatge». Respecte la possibilitat que el seu grup retiri l'esmena de totalitat que ha presentat als pressupostos abans de la votació de demà, Rufián va destacar que, de moment, el Govern central «no ha modificat ni una mica» la seva posició davant les condicions establertes.