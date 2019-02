Guaidó aconsegueix entregar el primer carregament d'ajuda humanitària

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, va entregar 85.000 suplements nutricionals que equivalen a 1.700.000 racions per a nens i 4.500 per a embarassades. «Complint amb les nostres competències, lliurem el primer carregament d'entrades de l'ajuda humanitària a l'Associació de Centres de Salut», va escriure el president encarregat a Twitter.

«Aquesta entrega representa 20 racions per a cada beneficiari i correspon a la primera fase d'atenció a les poblacions més vulnerables com a conseqüència de la crisi humanitària que estem afrontant», va afegir el també president de l'Assemblea Nacional.

Juan Guaidó va assegurar que «més de 100.000 veneçolans» s'han proposat com a voluntaris per a la posada en marxa de la distribució de l'ajuda humanitària, en el marc de la Xarxa Ajuda i Llibertat llançada diumenge. El grup es defineix com «una xarxa de ciutadans veneçolans units amb l'objectiu de donar suport als esforços de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela, conformada per un conjunt de països i organitzacions no governamentals nacionals i internacionals, per atendre l'emergència humanitària a Veneçuela».

Guaidó, que el 23 de gener es va autoproclamar «president encarregat» de Veneçuela, va assegurar a Twitter que «en només 24 hores més de 100.000 veneçolans s'han sumat com a voluntaris per aconseguir l'ajuda humanitària. Mentre seguim participant, anem bé!», va destacar.

Segons el cap de l'Assemblea Nacional, controlada per l'oposició, «l'organització i mobilització de tots serà clau perquè entri l'ajuda i aconseguir el cessament de la usurpació», en al·lusió a la Presidència de Nicolás Maduro.

El Govern veneçolà ha impedit l'entrada de l'ajuda humanitària enviada pels governs aliats de Guaidó després que aquest anunciés la instal·lació de tres centres d'apilament a les fronteres amb Brasil i Colòmbia i un tercer al Carib. Diumenge, Guaidó va anunciar que en els propers dies s'instal·laran altres dos centres d'apilament per rebre l'ajuda humanitària, un d'ells a Colòmbia.

Per part seva, el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va mostrar un cop més el seu suport a Guaidó i va assegurar que el president veneçolà, Nicolás Maduro, «no podrà robar més al poble de Veneçuela» gràcies al seu nou líder. «Tal com ha establert Juan Guaidó, Maduro no podrà seguir robant al poble de Veneçuela els seus somnis i oportunitats. És per això que els Estats Units han respost a la seva crida mitjançant l'enviament d'ajuda humanitària a un magatzem a Colòmbia prop de la frontera amb Veneçuela per ajudar la gent a la qual Maduro està matant de fam», va assegurar el secretari d'Estat.



Guaidó, investigat

Paral·lelament, la Contraloria de Veneçuela va anunciar l'inici d'una auditoria sobre el patrimoni del president de l'Assemblea Nacional en considerar que «va falsejar» dades en la seva declaració jurada i va rebre diners d'instàncies internacionals «sense justificació». El contralor general, Elvis Amorós, va explicar que, «en exercici de les facultats constitucionals i legals», la seva oficina ha decidit iniciar un «procediment d'auditoria patrimonial». Amorós, antic diputat chavista, va fer referència a una llei destinada a la lluita contra la corrupció que hi ha al país.

En un altre ordre de les coses, l'Assemblea Nacional de Veneçuela va ajornar el nomenament dels representants diplomàtics de Guaidó a diversos països europeus, entre ells Espanya, que s'hauria de produir en principi avui, i previsiblement la decisió es prendrà demà. Guaidó va convocar, coincidint amb el Dia de la Joventut, una nova mobilització amb la qual vol apel·lar a les Forces Armades perquè permetin l'entrada de l'ajuda humanitària.