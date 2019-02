Impulsen una plataforma d'intel·lectuals europeus a favor de la vida i la natalitat

«En les últimes dècades, Europa sembla haver-se quedat sense moral. Per això apareixen tants símptomes d'abatiment. No es tracta que hi hagi un conflicte entre diverses visions alternatives d'Europa, sinó una profunda crisi moral que amenaça la seva supervivència com a civilització. Queda per determinar si aquesta crisi donarà lloc a un renaixement o si es tracta d'un crepuscle, del final d'Europa». Així comença el manifest «Per a una Europa fidel a la dignitat humana», escrit pel filòsof Rémi Brague i que marca els objectius de la plataforma cultural One of Us, un col·lectiu d'intel·lectuals europeus que es presentarà el proper 23 de febrer a París.

La plataforma cultural, que espera l'adhesió de més de 300 pensadors, neix sobre la base de la Federació Europea One of Us, creada el 2014 i que presideix l'exministre del PP Jaime Mayor Oreja. El seu naixement es vincula a una crisi de valors que afecta Europa i que, segons explica Brague, sorgeix de la deterioració de cinc elements constitutius de la identitat europea: la filosofia, l'esperit del dret romà, la negació de la fe cristiana i de la contribució del cristianisme a la cultura europea, la ciència i l'estat de dret. Brague connecta aquest deteriorament amb «l'expansió de l'ateisme», que comporta «la negació de la condició humana en el seu aspecte més sagrat». El manifest sintetitza les conclusions d'una jornada de reflexió organitzada el 26 de maig de l'any passat per la Universitat Catòlica de València.