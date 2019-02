Caracas acusa els EUA de voler introduir «armes biològiques» amb l'ajuda

La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, va denunciar que els Estats Units estan intentant introduir «armes biològiques» al país mitjançant l'ajuda humanitària que ha enviat a petició de l'autoproclamat «president encarregat», Juan Guaidó. Rodríguez no va donar detalls d'aquest suposat pla nord-americà, si bé va insistir que el desproveïment generalitzat es deu a les sancions imposades per la Casa Blanca contra la cúpula veneçolana, fet pel qual va qualificar de «show» l'ajuda humanitària enviada per Washington, en una jornada en què novament l'oposició i l'oficialisme van mobilitzar els seus fidels als carrers.

Paral·lelament, el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, va acusar els EUA de «camuflar» la intervenció militar a Veneçuela amb la resolució presentada davant l'ONU per facilitar l'ajuda humanitària i va advertir que aquest text no aconseguirà mai el suport del Consell de Seguretat, on Rússia té dret de veto. Per a Lavrov, l'esborrany nord-americà busca «camuflar les provocacions que s'estan tramant amb l'enviament de l'ajuda humanitària com a mitjà per desestabilitzar la situació a Veneçuela».

Per part seva, Guaidó va anunciar que el proper 23 de febrer «serà el dia que ingressi l'ajuda humanitària» a la nació caribenya, fet pel qual va demanar novament la complicitat dels militars. En el context d'una nova mobilització contra el Govern de Maduro que va portar milers de manifestants als carrers de la capital, el «president encarregat» va avançar a més que ahir va quedar inaugurat el centre d'apilament a la localitat brasilera de Roraima, a la frontera comuna, per emmagatzemar les entrades enviades per països i ONG al Brasil.



Tot depèn dels militars

Això no obstant, es va mostrar conscient que l'entrada massiva d'ajuda humanitària depèn que els militars, que controlen les fronteres, la deixin passar. «És una ordre directa a les Forces Armades. Aquest ajut també és per a vostès, permetin que entri», va dir.