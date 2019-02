La Moncloa celebrarà divendres el Consell de Ministres i el president donarà a conèixer el possible avançament electoral

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no celebrarà aquest dimecres ni dijous un Consell de Ministres extraordinari després del 'no' del Congrés als seus pressupostos, i deixa per a divendres –en què se celebra la reunió ordinària del seu govern- qualsevol anunci sobre un avançament electoral. Així ho han apuntat fonts de La Moncloa després de l'aparició d'informacions que assenyalaven a un Consell de Ministres imminent. Previsiblement Sánchez compareixerà després de comunicar la seva decisió als membres del seu govern, que aquest dimecres admetien –en paraules de la ministra Montero- que la derrota electoral escurça la legislatura.

El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimecres els pressupostos generals de l'Estat en una votació on han prosperat les esmenes a la totalitat presentades pel PP, Cs, ERC, PDeCAT, CC i Foro Asturias (votades conjuntament). Un revés per al govern de Pedro Sánchez, que va trencar el diàleg amb la Generalitat i les forces independentistes la setmana passada després de la polèmica per la figura del 'relator', la mobilització de la dreta i la vinculació del suport al diàleg sobre el dret a l'autodeterminació.

La votació ha posat punt i final a mesos de contactes i debat sobre el sentit del vot dels 17 diputats independentistes, que des d'un principi van vincular l'aprovació dels comptes a un 'gest' del govern espanyol respecte a la Fiscalia en el judici als líders independentistes (que no s'ha produït), i també a l'acceptació del diàleg sobre el dret a l'autodeterminació.

El calendari ha fet coincidir aquesta votació amb l'inici del judici contra els líders independentistes que té lloc al Tribunal Suprem i amb una escalada de la tensió entre el govern espanyol i les forces de la dreta, que reclamen eleccions anticipades i denuncien suposades "cessions" de Sánchez a les forces independentistes.

Els portaveus d'ERC i del PDeCAT han lamentat aquest dimecres des dels passadissos del Congrés que l'equip de Pedro Sánchez no hagi mogut fitxa per fer possible l'entesa, mentre que el govern espanyol ha acusat les forces independentistes de vincular el seu 'sí' a condicions "impossibles", en paraules de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Durant aquest debat la ministra d'Hisenda ha acusat PP i Cs d'obrir "un camí perillós" que atia "l'extremisme" i ha retret a les forces independentistes que hagin comès un "error històric" votant de la mà de les forces de la dreta per fer caure uns pressupostos generals de l'Estat "bons" per a Catalunya i Espanya. Uns i altres, segons Montero, actuen per càlcul electoral.

L'executiu espanyol ha filtrat en les últimes jornades un possible avançament electoral. I fonts de l'entorn de Pedro Sánchez han posat sobre la taula tres possibles dates: 14 d'abril, 28 d'abril i un 'superdiumenge' 26 de maig. La més factible, segons deixen entreveure aquestes fonts, és el 28 d'abril, passada Setmana Santa i abans de les eleccions municipals i autonòmiques de maig.

És la primera vegada des del 1995 que els pressupostos cauen en la votació de les esmenes a la totalitat. Aleshores va ser pel vot de l'antiga CiU, que va presentar una esmena a la totalitat contra els pressupostos de Felipe González i el va abocar a convocar unes eleccions que van arribar un any després, el 1996, amb victòria de José María Aznar.