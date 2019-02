Declaren el Chapo Guzmán culpable de narcotràfic

El narcotraficant mexicà Joaquín el Chapo Guzmán passarà la resta de la seva vida en una presó de màxima seguretat als Estats Units. Aquesta sembla la conclusió més previsible després que un jutjat de Nova York el trobés culpable dels 10 càrrecs en contra. La Fiscalia acusava Joaquín Guzmán, de 61 anys, d'haver dirigit la més gran organització de tràfic de cocaïna del món, amb la qual hauria introduït als Estats Units mig milió de tones d'aquesta droga -un gram i mig per habitant d'aquest país- durant 30 anys. A més, Guzmán ha estat declarat culpable d'introduir als Estats Units heroïna, metamfetamina, i marihuana.

Durant 18 anys, El Chapo va dirigir les seves operacions des de la presó a Mèxic, on va gaudir d'una vida de luxe. El seu col·laborador més estret, Ismael Zambada, està en parador desconegut a Mèxic. El judici del Chapo a Brooklyn s'ha allargat durant tres mesos, i el jurat ha necessitat sis dies per aconseguir el veredicte. De fet, la tardança dels membres del jurat a arribar a una conclusió en les seves deliberacions havia provocat certa incertesa sobre la sentència.

Després de conèixer-se el veredicte, el fiscal del districte est de Nova York, Richard Donoghue, va qualificar el dia d'«històric» i va destacar que es tracta d'una «victòria». «S'equivoquen els que pensen que la guerra contra la droga no val la pena», va afirmar a les portes de la Cort, escortat pel seu equip de col·laboradors i sota una intensa nevada. El judici, va afegir, «va aixecar el teló com cap altre sobre l'operatiu del narcotràfic» que va liderar Joaquín Guzmán. Ray Donovan, de l'oficina antidroga, va destacar per la seva banda la cooperació amb les autoritats mexicanes.»No importa qui siguis, on et trobis o el poder que tinguis», va destacar, «no hi ha escapatòria».

Jeffrey Lichtman, un dels tres advocats del narcotraficant, va assegurar per que «hem lluitar fins a la mort» pel seu client.