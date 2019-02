El Govern ja assumeix que els pressupostos «no veuran la llum» al Congrés

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va demanar «reflexió» als grups parlamentaris, tot i que va assumir que «probablement» els pressupostos «no veuran la llum», a poques hores de la votació d'avui de les sis esmenes parcials al projecte pressupostari. Així ho va assenyalar en la seva intervenció final en la primera jornada del debat d'esmenes a la totalitat al projecte pressupostari al Congrés, que es va allargar durant vuit hores i en què va demanar als grups que reflexionin a partir de les xifres dels nous Comptes sobre si són millors per al país que la pròrroga dels anteriors de Mariano Rajoy.

«Els demano que posin els ciutadans i ciutadanes al centre de l'actuació política, al centre del debat i més enllà dels desafiaments territorials. Aquest país mereix que només per un dia es parli dels problemes i urgències de la gent», va reclamar Montero, que va defensar que el projecte pressupostari dona «respostes» a les demandes de la ciutadania.

Per part seva, el portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Joan Tardà, va assegurar que el Govern socialista no ha estat «capaç d'aguantar el xàfec», en al·lusió a les mobilitzacions de PP, Ciutadans i Vox, i s'ha perdut una «oportunitat» d'obrir un diàleg sobre el futur de Catalunya. En tot cas, espera que no sigui l'última vegada i confia que en un futur hi hagi més opcions. Tardà va assenyalar que «la Catalunya real és que com a mínim hi ha un 50% de catalans independentistes i un altre 50% que no ho són» i va reiterar que és imprescindible acordar un marc de diàleg sobre Catalunya en què no es facin «trampes».

En aquest sentit, el PDeCAT va acusar el president del Govern, Pedro Sánchez, d'haver «cedit al xantatge» dels exdirigents socialistes Felipe González i Alfonso Guerra, i de voler la convocatòria d'eleccions tant com el president del PP, Pablo Casado, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Així ho va assegurar el portaveu econòmic del PDeCAT, Ferran Bel, que va reiterar en diverses ocasions que el Govern encara està a temps de tornar a la posició que mantenia el passat dimecres, quan, va assenyalar, s'estava «a prop» de tancar les negociacions obertes amb la Generalitat.

Per part seva, el president de Ciutadans va rebutjar el projecte de pressupostos perquè, segons la seva opinió, són la «gasolina» que pretén aconseguir el Govern per «seguir negociant amb els separatistes», mentre que el líder del Partit Popular va exigir al cap de l'Executiu que convoqui ja eleccions generals i no allargui «l'agonia» perquè «defensar Espanya requereix defensar la Constitució».